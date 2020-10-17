2020/10/17 | 16:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية تمنع وسائل الاعلام من تغطية انتخابات الرياضيين الاولمبيين وتطلب سحب هواتفهم الشخصية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/17 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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