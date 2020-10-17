محافظة تسجل اعلى معدل  يومي للاصابات بفيروس كورونا منذ 7 اشهر

2020/10/17 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، تسجيل اعلى معدل للاصابات بفيروس كورونا منذ 7 اشهر.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ /المعلومة/، ان “ديالى سجلت خلال الساعات 24 الماضية 310 اصابة وهو اعل معدل يومي للاصابات بفيروس كورونا منذ 7 اشهر”، لافتا الى ان “النسبة العظمى من الاصابات خفيفة وبدون اعراض فيما سجلت 117 حالة شفاء دون تسجيل اي حالة وفاة”.

واضاف، ان “معدل الشفاء العام التراكمي في ديالى بلع 89% وهي نسبة جيدة”، مبينا ان “اجمالي الاصابات بلغ 12613 حالة فيما بلغت اجمالي حالات الشفاء 11212 حالة اما حالات الوفاة 231 حالة”.

وكانت ديالى سجلت اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا قبل 7 اشهر ثم توالت الاصابات بارتفاع حاد خاصة في تموز وحزيران الماضيين.



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