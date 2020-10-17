ألمانيا تنشئ صندوق كورونا لدعم الناجين من

2020/10/17 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستخصص ألمانيا صندوقا خاصا قيمته أكثر من نصف مليار يورو لمساعدة الناجين من محرقة اليهود لا سيما الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في كل أنحاء العالم.

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