لغز “الارتفاع السريع” للدولار في الاسواق العراقية.. صعود واقعي أم “وهمي”.. وكم سيستمر؟

2020/10/17 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالرغم من أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يشهد ارتفاعًا متذبذبًا منذ يومين في الأسواق العراقية، إلا أن ارتفاعًا مضطردًا شهدته الاسواق اليوم السبت في العراق وبطريقة أثارت الهلع في الاوساط الشعبية، في ارتفاع سريع وصل إلى 127،500 دينار عراقي أمام المئة دولار أميركي.

وانشغلت الاوساط الاعلامية والشعبية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالصعود المفاجئ والسريع في اسعار صرف الدولار امام الدينار، وما اذا كان له اثار حقيقية على الاقتصاد العراقي وهل سيستمر بالارتفاع ام سيكون ارتفاعا مؤقتًا فقط.

ووسط هذا التذبذب في الاسعار والمخاوف الشعبية المشتعلة ازائه، يسود الصمت موقف البنك المركزي الذي لم يوضح بعد سبب ارتفاع اسعار الصرف وما اذا كان رسميًا ام عائدًا إلى السوق.

وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح لأوجها في الساعة الثانية عشر ظهرًا حيث بلغ سعر المئة دولار 126.700 دينار، مايعني ان سعر الصرف في محلات الصيرفة يتراوح في البيع والشراء بين 127.500 و 128.500، فيما كشفت صفحات مهتمة باسعار الصرف عن توقفها عن نشر تحديثات سعر الدولار ووصف السوق بـ”المتذبذب وغير واقعي”.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، إن مايحدث في الاسواق العراقية بشأن سعر صرف الدولار هو “صعود غير واقعي” خصوصًا مع عدم وجود معلومات عما اذا كان البنك المركزي قد أوقف نافذة بيع العملة وتقليل ضخ الدولار في السوق.

نائب: مؤامرة لرفع الدولار!

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمود الزجراوي قال في تصريحات صحافية، إن “هناك محاولات لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، بحيث يكون لكل 100 دولار 150 ألف دينار عراقي”، منوها إلى أن “التلاعب بأسعار الصرف سيؤثر بشكل أساسي على المواطن البسيط”.

وأضاف أن “أي محاولة أو تلاعب من قبل الحكومة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيؤثر على الاقتصاد العراقي”، مشيراً إلى أن “هذا الاجراء يعد مؤامرة ومن شأنه تدمير الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا”.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف سائرون ناجي السعيدي في تغريدة على تويتر، إن “استخدام البنك المركزي للإصدار النقدي الجديد لتمويل الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار”.

وأضاف أن “هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع”، منوهاً إلى أن “المستفيد الوحيد من هذه العملية هو المصارف المشتركة في نافذة بيع العملية”.

وختم تغريدته قائلاً إن هذا التوجه “سرقة قانونية لأموال الشعب”.

المالية تكشف اسباب ارتفاع الاسعار

وكان عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، قد كشف امس الجمعة، عن الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية.

وقال السعيدي في تصريحات صحافية، إن “اي بلد يتعرض الى ازمة في السياسة المالية فان سياسته النقدية ستتأثر بدورها”، مبينا ان “العراق يعمل اليوم وفق نظام سعر الصرف الثابت وهو مغالى به جدا وهو داعم للمنتج الخارجي وليس المحلي”.

واضاف السعيدي، ان “التحول من سعر الصرف الثابت الى سعر الصرف الزاحف، وخاصة في فترات عدم الاستقرار المالي فانه سيؤثر بشكل سلبي كبير جدا على جانب التوقعات حيث انه بحال تم رفع السعر لنقطة او اثنين فانه قد يؤثر بأربع او خمس نقاط في السوق وهذا له اثار سلبية على ذوي الدخل المحدود والمواطن البسيط”، مشددا على ان “استخدام أسلوب التمويل التضخمي او الاصدار النقدي الجديد حيث ان الحكومة حين اقترضت سندات الخزينة من البنك المركزي فإن الأخير لم يستخدم الاحتياطات الموجودة من العملة الصعبة بل استخدم الاصدار النقدي الجديد”.

ولفت الى ان “هذا الاجراء من البنك المركزي رفع الكتلة النقدية في العراق من 56 تريليون دينار الى ما يقارب 80 او اقل تريليون دينار وهذه الزيادة تؤدي الى تضخم نقدي والاستمرار به يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي وهذا شئ طبيعي جدا في السياسة النقدية، حيث ان الاصدار النقدي الجديد يؤدي الى سعر صرف الدولار على اعتبار ان الحكومة لم تستخدم موارد حقيقية لتمويل العجز بل استخدمت موارد تضخمية”.

واكد السعيدي، ان “هذا الاجراء مشابه لما كان يعمل به النظام السابق وهو مخالف لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 في مواده 32 و28”.

صعود غير واقعي

من جابنه، اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية جاء بسبب “تصريحات”.

ونقل المرسومي خبرًا يشير إلى أن “مستشارًا في الحكومة العراقية قد كشف عن توجه للدولة لرفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار”، فيما علق المرسومي على ذلك بالقول: “تصريح غير مسؤول لمسؤول عراقي يؤدي الى اضطراب سعر صرف الدولار وارتفاعه في الاسواق المحلية”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغز “الارتفاع السريع” للدولار في الاسواق العراقية.. صعود واقعي أم “وهمي”.. وكم سيستمر؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغز “الارتفاع السريع” للدولار في الاسواق العراقية.. صعود واقعي أم “وهمي”.. وكم سيستمر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).