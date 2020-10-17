سفير ايراني سابق في العراق يعبر عن قلقه من الفترة المقبلة

2020/10/17 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانائي فر ، السبت 17-10-2020، من محاولات غربية لإعادة تنظيم داعش للمنطقة في الفترة المقبلة فيما تحدث عن تفاصيل عملية التبادل التجاري مع العراق.وقال دانائي فر في مقابلة مع وكالة مهر الإيرانية تابتعتها (بغداد اليوم) " أقوم حاليا بتنسيق الشؤون الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا، ونظراً لأهمية هذين السوقين (سوريا والعراق) فقد تم إنشاء مجموعة من التنسيقات تتابع العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع إيران".وتابع "يمكن أن تكون سوريا أيضا واحدة من أفضل الأسواق لتجارتنا.



حيث ترتبط سوريا جغرافيا بالعديد من الأسواق، ومن بين الانشطة التي قام بها تجّارنا في سوريا (افتتاح مبنى تجاري ايراني مكون من 11 طابقا في دمشق)، وهذا النشاط كان من الأشياء الرائعة والجيدة التي تم إنجازها داخل سوريا". وأضاف " لقد كانت التجارة مستمرة في العراق منذ أكثر من 17 إلى 16 عاما، وأكبر أسواقنا التصديرية الآن هي السوق العراقية، حيث تتجه معظم خطوط أنابيب الغاز إلى خارج إيران إلى العراق، فلدينا خطّي أنابيب بسعة 25 مليون متر مكعب". وتابع "في مجال السياحة كان العراق من المناطق التي تم فيها العمل بشكل كبير لكن الامر توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل كورونا اذ كان يسافر أكثر من 6 ملايين شخص للسياحة بين البلدين".ونوّه انه "في السنوات الأخيرة، كانت نسبة السواح العراقيين اكثر من السواح الايرانيين بنسبة 5-6%، 18% من السواح العراقيين اتوا للعلاج (سياحة طبية).واشار انه "في مجال الخدمات الفنية والهندسية، كان لدينا حضور جيد جدا قبل داعش، فكانت أكثر من 75% من قطاع الخدمات الفنية والهندسية التي يتم تصديرها من إيران كانت للعراق، وتم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار في المشاريع في العراق، ولكن الآن توقف في الوقت الحالي".وافاد “.



انه بالنسبة الى الاعمال التجارية، فقد بلغت العمال التجارية حوالي 9 مليارات دولار العام الماضي، ونأمل أن نستطيع الحصول على اعمال تجارية بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار في هذا العام.



نحن نتحدث مع الجانب العراقي ونتوقع منهم أن يصدروا إلى إيران أيضا".وبخصوص الصادرات العراقية قال "نحن نستورد من السوق العراقية لكي نحقق التوازن الضروري أيضا في العلاقات الاقتصادية".

ولفت الى ان "أكثر ما يهدد المنطقة هو محاولات الولايات المتحدة لاعادة تنظيم داعش".

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