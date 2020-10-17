2020/10/17 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أفاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، بعقد اجتماع بين المحافظ عمار جبر، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، بعد اختطاف وقتل 8 مدنيين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ صلاح الدين، عمار جبر، ناقش مع وزيري الداخلية والدفاع، الخرق الأمني في منطقة سيد غريب، والاتفاق على مناقشة تداعياته في اجتماع مجلس الأمن الوطني".





وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت قيادة شرطة صلاح الدين، بياناً بشأن اختطاف وقتل 8 مدنيين في قضاء بلد جنوبي تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة صلاح الدين عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضافت ان "مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من اصل اثنا عشر مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية ، فيما لا يعرف حتى هذة اللحظة مصير الاربعة الاخرين".

من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بحسب البيان، "طلباً عاجلاً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية"، مبيناً ان "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف اثنا عشر شاباً من اهالي الفرحاتية واقتادتهم الى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص اغلبها في منطقة الراس والصدر ونجهل حتى هذة اللحظة مصير الاربعة الاخرين ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. اجتماع عاجل بين وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ صلاح الدين بشأن مجزرة بلد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. اجتماع عاجل بين وزيري الداخلية والدفاع ومحافظ صلاح الدين بشأن مجزرة بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).