نائب يعلن مباشرة الدفاع بمسك الطرق النيسمية لمنع تحول ديالى إلى معبر للتهريب

2020/10/17 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب مضر الكروي، السبت (17 تشرين الأول 2020)، عن شروع وزارة الدفاع بتنفيذ خطة مهمة لمسك الطرق النسيمية من أجل منع تحول ديالى الى اكبر ممر للتهريب في البلاد.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "التهريب ظاهرة سلبية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذة لدخول كل المواد الغير مشروعة"، مؤكدا ان "ديالى بحكم موقعها الجغرافي عانت كثيرا من التهريب".

واضاف، ان "ملف التهريب تم مناقشته اكثر من مرة مع وزارة الدفاع والتي شرعت مؤخرا بخطة مسك الطرق النسيمية في بعض الوحدات الادارية والتي تستغل من قبل مافيات مختصة بالتهريب في نقل البضائع والمواد من مدن الى اخرى للافلات من السيطرات".

وأشار الكروي الى أن "ضبط شحنة ادوية كبيرة مهربة مؤخرا في شمال شرق ديالى من قبل مفارز الجيش تعد خطوة بالغة الاهمية لانهاء هذه الظاهرة".

وأوضح الكروي ان "وزارة الدفاع بدأت بخطوات مهمة في ملف قطع مصادر التهريب من خلال تتبع الطرق النسيمية"، مؤكدا ان "معالجة التهريب ضرورة لاقتصاد البلاد وهي معركة لاتقل اهمية عن معركة مواجهة الارهاب لان التهريب لاينقل البضائع فحسب بل السموم البشرية".

وكانت مفارز الجيش احبطت قبل 3 ايام محاولة ادخال 19 شاحنة تحمل ادوية مهربة قرب خانقين عن طريق بعض الطرق النسيمية بالاضافة الى احباط شحنة كبيرة من السكراب قرب ناحية قره تبه.

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