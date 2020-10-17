الحشد الشعبي يصدر بياناً بعد أحداث اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني

2020/10/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا بعد أحداث اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل أنصارها.

و ذكرت الهيئة أنها تتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، مؤكدة دعمها لحرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور، لكنها ترفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال.

ودعت الهيئة الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس.

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