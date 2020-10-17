طيران الجيش ينفذ 4 طلعات جوية ويقتل مجموعة من الإرهابيين جنوبي الموصل

2020/10/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن طيران الجيش نفذ طلعات جوية على أوكار الإرهابيين شمالي البلاد.

الخلية ذكرت في بيان لها، أنه وفقاً لمعلومات دقيقة، نفذ طيران الجيش، أربع طلعات جوية في جزيرة كنعوص جنوبي الموصل.

وأضافت، أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.

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