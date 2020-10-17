انتشال جثتي طفلين ألقت بهما والدتهما من أعلى جسر الأئمة في بغداد

2020/10/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزت جريمة مروعة مدينة الكاظمية في بغداد، على إثر إلقاء امرأة بطفليها في نهر دجلة.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة النهرية انتشلت جثتين، كانتا غارقتين في نهر دجلة، حيث تعود الأولى لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والثانية لطفلة في عمر السنتين، مضيفة أنه وبعد التبيلغ عن الحالة تبين أن امرأة قامت برمي طفليها من أعلى جسر الأئمة في الكاظمية.

وذكرت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على والدة الطفلين بعد ساعات من الحادثة، مبينة أن التحقيقات الأولية اثبتت قيام الأم برمي طفليها بعد أن قالت إنها أقدمت على ذلك جراء خلافات مع طليقها.

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