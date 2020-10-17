الصحة الاتحادية: تسجيل 3221 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/17 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم السبت، عن تسجيل 3221 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، انه تم تسجيل 3221 اصابة جديدة بكوفيد19 و56 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

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