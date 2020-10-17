وزير التعليم يوجه رسالة بشأن الامتحان التنافسي للدراسات العليا

2020/10/17 | 16:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، الى الاهتمام بالجانب النفسي والصحي خلال اداء الامتحانات، الخاصة بالدراسات العليا الذي ينطلق يوم غد الأحد، وبدء العام الدراسي الجديد للمراحل النهائية في كليات الطب.

وقال عبد الصاحب في رسالته، التي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منها، اليوم (17 تشرين الاول 2020)، انه "يوم غد ستنطلق الامتحانات التنافسية الحضورية للمتقدمين للدراسات العليا في مختلف الاختصاصات التي ستستمر ثلاثة أيام وحسب التخصصات، وبذلك نهيب بأخوتنا وأخواتنا زملاء وزميلات قيادات إدارية في الجامعات والكليات وملاكات تدريسية وفرق صحية وساندة، أن تكون على مستوى المسؤولية والاستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات".

وأضاف، أن "المتقدمين للدراسات العليا أبناؤنا وأخوتنا، ومن الواجب علينا رعايتهم وتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة والإمكانات المتاحة"، راجيا "الاهتمام بالجانب النفسي والصحي في أثناء الامتحانات، بما ينسجم ومكانة الصروح العلمية في التعامل رفيع المستوى منطلقين من مبادئ وقيم الأعراف الجامعية وحضارة العراق عبر العصور"، بحسب البيان.

وكان بيان لوزارة التعليم قد اشار إلى أن "يوم غد سيكون بدء العام الدراسي 2020 2021 للصفوف المنتهية في كليات الطب، وبذلك نهيب بجامعاتنا عموما وكليات الطب خصوصا اتخاذ الاجراءات الوقائية الصحية وتوصيات لجنة الصحة والسلامة بدقة ومهنية من أجل الارتقاء بخريجينا أطباء المستقبل، حيث كان للأطباء والممرضين وآخرين أصحاب المواقف الغيورة التي عبرت بأدائها ومهنيتها أنهم الأصلاء في حب العراق وتحديات جائحة كورونا".

ا.ح

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