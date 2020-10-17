2020/10/17 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

أكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، السبت، أن الحشد الشعبي خط أحمر لجميع مكونات الشعب العراقي، بسبب التضحيات التي قدمها والدماء التي سالت في مختلف المدن.

وقال الشمري لـ /المعلومة/ إن “التجاوز على الحشد يعد تجاوزا على جميع مكونات الشعب العراقي وعلى المؤسسة الأمنية بشكل عام”.

وأضاف أن “التصريحات التي تندد بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني لم نراها عندما تم التجاوز على الحشد، أو عندما تم إحراق العلم العراقي وتجريف القرى العربية في كركوك”.

وأشار إلى أن “العديد من السياسيين السنة يتعاملون بازدواجية مع القضايا المختلفة وذلك طبقا لمصالحهم الحزبية والشخصية، وهذا أمر معيب”.



انتهى 15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب كركوك: نعتز بتضحيات الحشد وهو خط أحمر لانقبل المساس به) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب كركوك: نعتز بتضحيات الحشد وهو خط أحمر لانقبل المساس به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).