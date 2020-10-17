مجهولون يعدمون ثمانية شبان في قرية جنوبي صلاح الدين

2020/10/17 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قرية الفرحانية التابعة لقضاء بلد".وفي السياق، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أربعة أشخاص مفقودين حتى الان".

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