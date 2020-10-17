صالح يؤكد على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم

2020/10/17 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، اليوم السبت في بغداد، بطريرك الكلدان في العراق والعالم غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو”، مبينا ان “صالح اشاد بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلاد وتمسكهم ببلدهم، ومشاركتهم أبناء الوطن مختلف التحديات والمصاعب على مرّ العصور، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف أسوةً بباقي أبناء البلد”.

واكد صالح، على “ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان”.

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