الوطني الكردستاني يعتبر احراق علم كردستان تهديداً للسلم الأهلي و وحدة العراق و شعبه

2020/10/17 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية، اليوم السبت، ان احراق علم كردستان يشكل تهديداً للسلم الأهلي و وحدة العراق و شعبه.

وقالت الكتلة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نعلن عن إدانتنا الشديدة لحرق علم أقليم كردستان في بغداد اليوم السبت، ونؤكد بأن حرق علم الإقليم يمثل إعتداءاً سافراً و إهانة لجميع ابناء الشعب الكردي و لا يمثل حزب أو طائفة بل يمثل رمز شعبٍ بكامله دستورياً و الاعتداء عليه يشكل تهديداً للسلم الأهلي و وحدة العراق و شعبه، فهذا العلم ضحينا من أجله بالغالي و النفيس و لن نقبل بالتجاوز على قدسيته بتاتاً”.

واضاف البيان، إننا “اذ نستنكر بشدة هذا العمل غير المسؤول و غير المبرر الذي جاء بحجة انه ردة فعل على تصريح شخصي لأحد السياسيين الكرد، فإنه يشكل خطراً على العملية السياسية وإستقرار البلاد ويثير الفتنة القومية والطائفية التي ما لبث العراق ان تمكن من وأدها بعد ان دفع ثمنها الأبرياء من شعبنا و زُهِقَت بسببها آلاف الضحايا وتسببت في تهجير الملايين الذين ما زال اغلبهم يعيش في اقليم كوردستان.

ودعت الكتلة، في بيانها، جميع القادة السياسيين الى “تغليب المصلحة العليا للعراق والشعب العراقي الذي يواجه أزمات صحية ومالية خطيرة بدلاً من دفع البلاد الى العنف وإثارة النعرات الطائفية والقومية”، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية “لأداء الواجب في حماية مقرات جميع الاحزاب السياسية وخصوصاً المشاركة الممثلة في البرلمان والحكومة العراقية لمنع اية اجندات لاثارة الفتنة و جر البلاد الى الفوضي والتناحر بين مكونات الشعب العراقي”.

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