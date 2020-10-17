احمد ابو ريشة : حرق علم إقليم كردستان تجاوز على دستور الدولة

2020/10/17 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – علق زعيم مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة، على اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، مشيراً إلى أن حرق علم إقليم كردستان “تجاوز على دستور الدولة”.وقال أبو ريشة في تغريدته التي اطلعت عليها المستقلة اليوم السبت ، إن “قصف ضيوف العراق تجاوز على هيبة الدولة.وحرق علم الإقليم تجاوز على […]

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