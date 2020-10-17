-كونغ- الذي غاب عن حانة الفقراء - ملهم الملائكة

2020/10/17 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ملهم_الملائكة قصة من الأدب الاشتراكي الصيني قبل العصر الشيوعي للكاتب الصيني لوسون* لم تكن محلات بيع النبيذ في لوشين تشبه مثيلاتها المنتشرة في أرجاء الصين الأخرى، فجميعها كانت مزودة بدولاب ذي زاوية في الجهة اليمنى المواجهة للشارع، حيث يحفظ الماء الدافئ المهيأ لتدفئة النبيذ.واعتاد الرجال بعد أن يعودوا من أعمالهم منتصف النهار أو في المساء أن يشتروا طاساً من النبيذ كانت تكلف قبل عشرين سنة أربع كاشات، ول ......





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