برزاني يدين عملية إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

2020/10/17 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – دان رئيس إقليم كردستاني نيجيرفان البارزاني، عملية إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ، عادا ذلك عملا تخريبيا .وقال البارزاني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، إن “فئة خارجة عن القانون قامت، صباح اليوم بإحراق مقر فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم كردستان وصور […]

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