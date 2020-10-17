2020/10/17 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى النائب العام المصري، السبت، بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا في قضية سرقة وقتل فتاة بحي المعادي (جنوب القاهرة) الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه لهم تهمة القتل العمد.. حبس ثلاثة متهمين في قضية "فتاة المعادي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه لهم تهمة القتل العمد.. حبس ثلاثة متهمين في قضية "فتاة المعادي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).