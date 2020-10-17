تحالف القوى يدين حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

2020/10/17 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – دان تحالف القوى، حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، فيما طالب الحكومة باتخاذ اجراءات كفيلة بحفظ الأمن المجتمعي.وذكر التحالف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، :”ندين عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد على مرأى ومسمع القوات الأمنية”.وأضاف أن “السماح بعودة مظاهر العنف واعمال الحرق يعد […]

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