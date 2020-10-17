فيديو.. بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز تصريحات نيللي كريم فى “السيرة”

2020/10/17 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت النجمة المصرية نيللى كريم، مؤشر البحث جوجل فى مصر ، اليوم ،السبت ، بعد لقائها مساء أمس ، ببرنامج “السيرة”، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، والذى يعرض على قناة dmc المصرية ، وكشفت نيللى خلال اللقاء عن أسرار جديدة تذاع لأول مرة عن حياتها الشخصية.ومن أبرز تصريحات نيللى كريم: – […]

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