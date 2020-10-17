ديالى تعلن انخفاض الراقدين في مراكز الحجر بنسبة 60%

2020/10/17 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن انخفاض اعداد الراقدين في مراكز الحجر الرئيسية بنسبة 60%.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اعداد الراقدين في مراكز الحجر الرئيسية الـ9 والخاصة بمصابي فيروس كورونا انخفضت بنسبة 60%".

واضاف العزاوي،ان" اسبابا عدة تقف وراء انخفاض اعداد الراقدين ابرزها قلة معدل الاصابات المسجلة قياسا بالاشهر الماضية بالاضافة الى أن 95% من الاصابات تكون بسيطة وليس لها اعراض واضحة ما يدفع اغلبهم الى الحجر المنزلي مؤكدا بان بعض مراكز الحجر ربما يتم اغلاقها في القريب العاجل اذا ما استمرت معدلات الاصابة بالانخفاض".

واشار العزاوي الى ان" معدل الشفاء العام لايزال عند نسبة 90% وهو مؤشر ايجابي لكن حسم الموقف مع كورونا يتطلب المزيد من اجراءات الالتزام بالوقاية وخاصة التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال الاصابات بين شرائح المجتمع".

وكانت ديالى سجلت اكثر من 12 الف اصابة مؤكدة يقابلها اكثر من 11 الف حالة شفاء واكثر من 220 حالة وفاة خلال الاشهر 7 الماضية".

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