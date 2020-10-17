طالت رجلاً متقاعداً.. القبض على منفذي جريمة قتل في ديالى

2020/10/17 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، القبض على منفذي جريمة قتل طالت رجلاً متقاعدا في قضاء الخالص.



وقالت القيادة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إنه "بعد ورود انباء إلى قسم شرطة الخالص عن حصول جريمة قتل لرجل متقاعد في قضاء الخالص، أمر قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري بتشكيل فريق أمني مختص، لكشف منفذ الجريمة".

وأضاف، "تم على الفور البحث والتحري عن المتهم، وبعد ساعات قليلة تم إلقاء القبض على شخصين، وبعد التحقيق معهما اعترفا بقيامهما بجريمة القتل، حيث تم إيداعهما التوقيف لحين عرضهما أمام القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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