ارزاني: دعوت الكاظمي لاتخاذ الإجراءات ضد مرتكبي الاعتداء على مقر الديمقراطي

2020/10/17 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، ان إحراق علم كردستان وتدنيسه محاولة لنسف التعايش السلمي في العراق، فيما اشار الى انه تحدث لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الاعتداء.

وقال بارزاني في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “أدينُ، وبأشد العبارات، الاعتداء الذي ارتكبته فئة خارجة عن القانون بهجومها على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإحراقه، وحرق علم كردستان في بغداد”.

واضاف ان “إحراق علم وتدنيسه والإساءة لأقدس رموز كردستان، والاعتداء على مقر حزب قدمَ تضحيات جِسام من أجل التخلص من النظام الديكتاتوري ونضاله في سبيل تأمين الحقوق المشروعة لشعب كردستان، هو اعتداء جلي وواضح على المبادئ الديمقراطية ومحاولة لنسف التعايش والسلم الاجتماعي في العراق الاتحادي”.

وتابع “لقد تحدثتُ، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاعتداء، وطالبتُ بأن تشرع الجهات المعنية بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا الاعتداء”.

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