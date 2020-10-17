ائتلاف النصر: نرفض سياسة حرق الاعلام والاعتداء على المقار والممتلكات العامة والخاصة

2020/10/17 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم السبت، رفضه لسياسة حرق الاعلام والاعتداء على المقار والممتلكات العامة والخاصة.





وقال الائتلاف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الائتلاف يؤكد رفضه للاعتداء على المقار والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة بغداد وغيرها، ويدين سياسة حرق الاعلام، واي تصعيد يؤدي الى اضعاف الوحدة الوطنية”، داعيا الحكومة “لممارسة مسؤولياتها بالحفاظ على الامن والاستقرار وبسط سيادة الدولة”.

واشار الائتلاف، الى انّ “الحشد الشعبي والبيشمركه حاربتا جنبا الى جنب ضد الارهاب مع باقي صنوف قواتنا المسلحة، وليس من الحكمة دق اسفين العداء بينهما، او توظيفهما لاجندات سياسية او انتخابية”، مطالبا جميع المستويات السياسية “لتوخي الحذر باطلاق التصريحات غير المسؤولة، او القيام بافعال تزعزع التعايش السلمي والوحدة الوطنية، خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية”.

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