3 اندية عراقية تنجح بحصد رخصة المشاركة بدوري ابطال اسيا

2020/10/17 | 16:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

منحتْ لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية، السبت، الرخصة الآسيوية المخصصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا لأندية الجوية والزوراء والشرطة، فيما تم رفض ترخيص 16 نادياً لأسباب ادارية.

وذكر مدير التراخيص في الهيئة، ماجد الماجد، في بيان إن “اللجنة عملت على إشراك الأندية التي تلعب في دوري الكرة الممتاز، وعددها (19) في النظام للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ تباينت الأندية في رفع الملفات”.

وأضافَ الماجد، أن “من الاندية من أكملت بعض المتطلبات، والقسم الآخر من الأندية لم يرفع أي ملف يذكر، وبعد انتهاء الفترة المحددة لرفع الملفات لم يتمكن سوى ثلاثة أندية هي الجوية والزوراء والشرطة من الحصول على الرخصة الآسيوية، وتم رفض ترخيص بقية الأندية، أما نادي القاسم فهو غير موجود في النظام، ولا يمكن إضافته، لأنه لم يكمل المتطلبات الخاصة بإضافته للنظام”.

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