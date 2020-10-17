اجراء قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم في الاقليم

2020/10/17 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت صباح اليوم السبت، في مدينة اربيل وبحضور ممثلين عن اندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في اقليم كوردستان، قرعة الدوري الممتاز في الاقليم للموسم 2020-2021.

وسيقام الموسم الرياضي الكروي عن طريق الجولات خلال مجموعتين فيما ستجري المباراة من خلال مرحلتين، كما وستصعد 3 اندية الى المرحلة النهائية.

وسيهبط هذا الموسم 4 اندية رياضية الى الدرجة الاولى خلال الموسم المقبل بواقع ناديين في كل مجموعة.

ومن المقرر ان يبدأ الموسم الكروي الجديد بتأريخ 2020/11/26، وتتضمن المجموعة الاولى اندية سيواني نوي، برايتي، سوران، جمجمال، شيروانة، هلو، زيرفاني، واربيل .

بينما تضم المجموعة الثانية اندية، ارارات، بيشمركة اربيل ، بيشمركة السليمانية، نوروز، دهوك، زاخو، دربنديخان، وهندرين.

وستكون لعبات الاسبوع الاول كالتالي:

المجموعة الاولى:

برايتي - اربيل

سيرواني نوي - جمجمال

شيروانة - سوران

هلو - زيرفاني

المجموعة الثانية:

ارارات - بيشمركة السليمانية

زاخو - نوروز

دربنديخان - هندرين

دهوك - بيشمركة اربيل

PUKmedia خاص‌

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