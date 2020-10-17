رئيس الاقليم يدعو الى تهدئة الاوضاع

2020/10/17 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس اقليم كوردستان، اليوم السبت، حرق عليم كوردستان في العاصمة بغداد، داعيا جميع الأطراف إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة.

وقالت رئاسة اقليم كوردستان في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: انه قامت فئة خارجة عن القانون صباح، اليوم بإحراق مقر فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم كوردستان وصور الرموز الكوردية ثم تم رفع علم الحشد الشعبي على المبنى.

وأضاف: إننا ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً.



لأن مهاجمة مقر حزب كان من القوى الرئيسة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية في العراق، هي بالتالي مهاجمة علی التاريخ النضالي المشترك للكورد والقوى العراقية الثائرة للقضاء على الظلم والدكتاتورية.



كما أنها مهاجمة للتعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان.

واشار رئيس الاقليم، الى ان قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سطروا تاريخاً مشتركاً جديداً في الحرب علی داعش، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون السياسي في سبيل إنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها.

مضيفا، انه لا ينبغي لأي تصريحات أو سجالات في أي مجال أن تخرب هذه الشراكة الجديدة بين قوميات ومكونات العراق الجديد، ويجب أن تستخدم كافة الأطراف الشراكة النضالية الماضية في مساعدة الحكومة الاتحادية العراقية على إقامة إدارة أفضل تخدم شعب العراق.

ودعا رئيس الاقليم خلال بيانه، جميع الأطراف إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

PUKmedia عن اعلام رئاسة اقليم كوردستان‌

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