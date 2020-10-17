رئيسي الحكومة والاقليم يصدران بيانا حول حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

2020/10/17 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت، ضد الاعتداء الذي حصل على مقر فرع الحزب الديمقراطي وإحراق علم كوردستان في بغداد.

وقال بارزاني في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 تشرين الاول 2020 ) "أدين، وبأشد العبارات، الاعتداء الذي ارتكبته فئة خارجة عن القانون بهجومها على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإحراقه، وحرق علم كوردستان في بغداد.

وأضاف "إن إحراق علم كوردستان وتدنيسه والإساءة لأقدس رموز كوردستان، والاعتداء على مقر حزب قدم تضحيات جسام من أجل التخلص من النظام الديكتاتوري ونضاله في سبيل تأمين الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، هو اعتداء جلي وواضح على المبادئ الديمقراطية ومحاولة لنسف التعايش والسلم الاجتماعي في العراق الاتحادي.

وتابع بارزاني بالقول"لقد تحدثت، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاعتداء، وطالبت بأن تشرع الجهات المعنية بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا الاعتداء.

من جهته وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، الجماعة التي هاجمت مقر الديمقراطي في بغداد بـ"الفئة الخارجة عن القانون .

وقال بارزاني في بيان، السبت، "إن فئة خارجة عن القانون قامت صباح اليوم بإحراق مقر فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم كوردستان وصور الرموز الكوردية ثم تم رفع علم الحشد الشعبي على المبنى".

واضاف "إننا ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً.



لأن مهاجمة مقر حزب كان من القوى الرئيسة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية في العراق، هي بالتالي مهاجمة علی التاريخ النضالي المشترك للكورد والقوى العراقية الثائرة للقضاء على الظلم والدكتاتورية.



كما أنها مهاجمة للتعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".

واردف بالقول "ان قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سطرت تاريخاً مشتركاً جديداً في الحرب علی داعش، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون السياسي في سبيل إنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها".

وتابع رئيس اقليم كوردستان "لا ينبغي لأي تصريحات أو سجالات في أي مجال أن تخرب هذه الشراكة الجديدة بين قوميات ومكونات العراق الجديد، ويجب أن تستخدم كافة الأطراف الشراكة النضالية الماضية في مساعدة الحكومة الاتحادية العراقية على إقامة إدارة أفضل تخدم شعب العراق".

ودعا نيجيرفان بارزاني جميع الأطراف "إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون".

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