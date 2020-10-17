ضبط مواد كيمياوية خطرة بجمرك ام قصر الشمالي

2020/10/17 | 16:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، ضبط مواد كيمياوية خطرة ومواد اولية لصناعة العصائر مخالفة واتلاف دجاج مجمد في جمرك ام قصر الشمالي.

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