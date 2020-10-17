مصاب بـ كورونا يعيش في مقر إقامة بابا الفاتيكان

2020/10/17 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفاتيكان اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في نفس مقر إقامة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودخل في عزل.وقال بيان إن هذا الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته ولم تظهر عليه أعراض المرض غادر مقر سانتا مارتا ودخل عزلا مع آخرين خالطهم بشكل مباشر.وأثبتت […]

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