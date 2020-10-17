العراق يسجل 3221 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

2020/10/17 | 17:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3221 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة، اليوم السبت.وذكرت وزارة الصحة في إحصائية جديدة، نشرت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، تماثل 3329 حالة إصابة بالفيروس للشفاء.وأوضحت وزارة …

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