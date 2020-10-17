تقرير: إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مؤقتا لإقامة علاقات دبلوماسية

2020/10/17 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون وإسرائليون رفيعو المستوى إن إسرائيل والبحرين ستوقعان إعلانا حول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وفق ما نقلت صحيفة "والا" الإسرائيلية.

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