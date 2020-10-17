إصابة وزيرة أوروبية بفيروس كورونا

2020/10/17 | 17:15 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أكتوبر 2020 | 04:54 مساءً | عدد القراءات : 14

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليامز، اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت ويليامز التي دخلت الحجر الصحي بعد ظهور أعراض الإصابة لديها، على حسابها في "تويتر"، أن "نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية"، مرجحة أن "الفيروس انتقل إليها من أحد ذويها، نظرا للإجراءات الوقائية الصارمة التي تتخذ خارج المنزل".

في غضون ذلك، أكد مكتب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أنه يدخل الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد حراسه بكورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بلوغ وتيرة تفشي كورونا مستوى غير مسبوق في عدد من الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة.

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