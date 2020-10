ترامب يهدد : سأترك أمريكا طوال حياتي لو خسرت أمام “بايدن” اسوء المرشحين عبر التاريخ – فيديو

2020/10/17 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال دونالد ترامب، ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.Trump says he may leave the US if Biden wins.pic.twitter.com/XmbtYpNDoh — David Mack (@davidmackau) October 17, 2020 ووصف منافسه بايدن بـ: “أسوأ مرشح” في تاريخ الانتخابات […]

