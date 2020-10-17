إيفرتون يتعادل مع ليفربول ويحافظ على صدارة الدوري الانكليزي

2020/10/17 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق إيفرتون اليوم السبت (17 تشرين الاول 2020)، التعادل امام ليفربول 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في لقاء جرى على ملعب "جوديسون بارك"، معقل فريق إيفرتون

الشوط الاول كان قويا وتخللته التحامات جسدية أدت الى إصابة نجم دفاع ليفربول فان دايك، الشوط الاول شهد الندية والعرض الفني الكبير من الفريقين، فريق ليفربول أشعل اللقاء مبكرًا بهدف التقدم في الدقيقة 3 عن طريق السنغالي ساديو ماني العائد من الاصابة بفيروس كورونا، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية الظهير أندي روبرتسون، لكن أصحاب الأرض عادوا سريعًا وتعادلوا في الدقيقة 19 من رأسية المدافع مايكل كين بعد ركنية خاميس رودريجيز، وتعملق الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد في الدقيقة 24، بعدما تصدى ببراعة لركلة حرة نفذها الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد، الا ان النتيجة المبكرة استمرت حتى نهاية الشوط الاول بالتعادل 1- 1.

الشوط الثاني شهد أفضلية لإيفرتون في الفرص المتاحة على مرمى ليفربول، لكن محمد صلاح أنقذ فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة 72،الا ان إيفرتون عاد للتعادل بالهدف الثاني في الدقيقة 81 جاء بواسطة دومينيك كالفيرت ليوين، لينتهي اللقاء 2-2.

وبتعادل الفريقين، ارتفع رصيد إيفرتون الى النقطة 13 وصدارة المنافسة، فيما اصبح رصيد ليفربول 10 نقاط والوصافة.

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