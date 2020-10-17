دراما..مسلسل “أتلانتيك كروسينغ”… قصة حب غير معروفة بين روزفلت وأميرة نروجية

2020/10/17 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان (فرنسا)-(أ ف ب) – استغرق الأمر تسع سنوات من العمل، ستّ منها بحث في الأرشيف، لإنتاج مسلسل “أتلانتيك كروسينغ” الذي يروي قصة رومنسية غير معروفة بين الأميرة النروجية مارثا والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، وعُرض هذا الأسبوع ضمن مهرجان كان للمسلسلات.وقال المخرج النروجي لهذا المسلسل ألكسندر إيك لوكالة فرانس برس إن “إجراءات […]

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