نيجرفان البارزاني: حرق مقر الحزب الديمقراطي يعد عملا تخريبيا

2020/10/17 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني إن حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد يعد عملا تخريبيا، وإن مهاجمة مقر حزب كان من القوى التي حاربت الظلم هي اعتداء على التاريخ النضالي للكرد والقوى العراقية الثائرة.

البارزاني أدان في بيان مهاجمة المقر الخامس للحزب على يد مجموعة خارجة عن القانون قاموا خلاله بحرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ورفع علم الحشد الشعبي على المبنى، مؤكدا هذه الأعمال هي هجوم على التعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان، سيما وأن قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية قد سطرت تاريخا مشتركاً جديداً في الحرب على داعش الإرهابي.

ودعا البارزاني جميع الأطراف إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون، مشددا على أهمية عدم السماح للسجالات والتصريحات أن تخرب الشراكات الجديدة بين مكونات العراق الجديد.

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