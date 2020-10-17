2020/10/17 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري جريمة قتل واختطاف مدنيين بينهم أطفال في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

الشيخ جمال الضاري قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن اختطاف وإعدام عدد من الأشخاص في ‫صلاح الدين‬، يؤكد أن قوى اللا دولة أصبحت أقوى من الدولة التي لم تحرك ساكن تجاه هذه الجريمة ومرتكبيها، موضحا أن بعض المسؤولين يسيرون بمنهج “الكرسي الزائل” أهم من ‫العراق‬ وشعبه.‬ ‬‬‬

وأضاف، أن الجميع ينتظر من حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي موقفا واضحا من هذه العمليات الإرهابية.

اختطاف واعدام عدد من الأشخاص في #صلاح_الدين، يؤكد ان قوى اللادولة اصبحت اقوى من الدولة التي لم تحرك ساكن تجاه هذه الجريمة ومرتكبيها، واتضح للجميع ان بعض المسؤولين يسيرون بمنهج “الكرسي الزائل” أهم من #العراق وشعبه، ننتظر من حكومة @MAKadhimi موقفا واضحا من هذه العمليات الإرهابية

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) October 17, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ جمال الضاري حول جريمة بلد: قوى اللادولة أصبحت أقوى من الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ جمال الضاري حول جريمة بلد: قوى اللادولة أصبحت أقوى من الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).