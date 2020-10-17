صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 589 المسجلة اليوم ِ

2020/10/17 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 149 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 149 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 21 حالة

قطاع البلديات الثاني 19 حالة

قطاع النهروان 15 حالة

قطاع البلديات الاول 31 حالة

قطاع الشعب 30 حالة ,

قطاع الاستقلال 14 حالة .

شارع المغرب حالتين محلة 304

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

– 440حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 108 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية , الجوادر , الكيار ة

345, 357 .316 .314 , 331 الشعب 29 حالة محلة 317, 337,332 , 325,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 23

, 506 , 508 , 502, 509, 504 , شارع فلسطين 22 حالة محلة 505, 503, •

الامين 16 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 19 حالة محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 22 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 26 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية26 حالات محلة, 314

حي تونس 12 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 24 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء9 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

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ام الكبر والغزلان 8 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 9 حالات محلة 799 , 796

718,710• زيونة 10 حالات محلة 716,

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية حالتين محلة 923, 911

الكفاح حالة واحدة محلة 111

باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

سبع قصور 8 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي

الطالبية 9 حالات محلة 322, 332, 321

محافظة واسط حالة واحدة الصويرة

المشتل 9 حالات محلة 771, 767, 751,

. حي الزهراء 10 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 9 حالات محلة 799 , 796

الرشاد حالة واحدة •

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

الشماعية 5 حالات محلة 758,

الصليخ 8 حالات محلة 304, 326,

الراشدية 6 حالات الزراعي

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة9 حالات محلة 311, 309, 313, 318

سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

المدائن 8 حالات محلة الوحدة, قرية الحرية

حي الزهراء حالتين محلة 757

بسماية حالة واحدة عمارة 108

الكفاح حالتين محلة 125, 111

التاجي حالة واحدة الزراعي

حي تونس حالتين محلة 300

الدوانم حالة واحدة

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 54475 توفي منهم 1315 للاسف فيما اكتسب الشفاء 48653 ومتبقي قيد العلاج 4507”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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