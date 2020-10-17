صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 589 المسجلة اليوم ِ

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :
– 149 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
.
قطاع الرصافة 21 حالة
قطاع البلديات الثاني 19 حالة
قطاع النهروان 15 حالة
قطاع البلديات الاول 31 حالة
قطاع الشعب 30 حالة ,
قطاع الاستقلال 14 حالة .
شارع المغرب حالتين محلة 304
قطاع بغداد جديدة 19 حالة
– 440حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 108 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .
قطاع 47 , قطاع 10, 521 .
565 .
قطاع 49 .
حي طارق , الحميدية , الجوادر , الكيار ة
345, 357 .316 .314 , 331 الشعب 29 حالة محلة 317, 337,332 , 325,
حالة محلة .
734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 23
, 506 , 508 , 502, 509, 504 , شارع فلسطين 22 حالة محلة 505, 503, •
الامين 16 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743•
, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 19 حالة محلة 701 , 703 , 708 •
, الزعفرانية 22 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•
905 , , 906 , 909 , الكرادة 26 حالة محلة 903, 905, •
, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية26 حالات محلة, 314
حي تونس 12 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 24 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769
. حي الزهراء9 حالات محلة , 757 , 759 , ,
حي النصر حالة واحدة , 773
حي السلام حالة واحدة , 408
.
ام الكبر والغزلان 8 حالات محلة 345 , 337 ,
المعامل 9 حالات محلة 799 , 796
718,710• زيونة 10 حالات محلة 716,
شارع السعدون حالة واحدة محلة 101
الجادرية حالتين محلة 923, 911
الكفاح حالة واحدة محلة 111
باب الشيخ حالة واحدة محلة 121
سبع قصور 8 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي
الطالبية 9 حالات محلة 322, 332, 321
محافظة واسط حالة واحدة الصويرة
المشتل 9 حالات محلة 771, 767, 751,
. حي الزهراء 10 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,
المعامل 9 حالات محلة 799 , 796
الرشاد حالة واحدة •
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •
الشماعية 5 حالات محلة 758,
الصليخ 8 حالات محلة 304, 326,
الراشدية 6 حالات الزراعي
حي النصر حالة واحدة
حي القاهرة9 حالات محلة 311, 309, 313, 318
سبع ابكار حالتين محلة 332, 342
المدائن 8 حالات محلة الوحدة, قرية الحرية
حي الزهراء حالتين محلة 757
بسماية حالة واحدة عمارة 108
الكفاح حالتين محلة 125, 111
التاجي حالة واحدة الزراعي
حي تونس حالتين محلة 300
الدوانم حالة واحدة
شارع المغرب حالتين محلة 304,
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 54475 توفي منهم 1315 للاسف فيما اكتسب الشفاء 48653 ومتبقي قيد العلاج 4507”.
ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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