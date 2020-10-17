الحشد الشعبي: ندعم حرية الرأي و نرفض للعنف والتخريب

2020/10/17 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..في الوقت الذي اعرب الحشد الشعبي عن تفهمه “مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي”، اعرب عن رفضه لاستخدام العنف والتخريب.وقال بيان عن الحشد الشعبي ردا على احراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ” ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور ، لكننا نرفض استخدام العنف […]

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