انعقاد المؤتمر التأسيسي الاول لاتحاد ايزيديي سوريا في مدينة عامودا

2020/10/17 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم تحت شعار “بوحدتنا ستتحرر عفرين وسري كانيه” انطلق المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد إيزيديي سوريا يوم امس الجمعة 2020/10/16 في مدينة عامودا شمال سوريا بحضور نحو 200 شخصية.وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وممثلين عن القوى العسكرية والحزبية هناك بالإضافة الى حضور ممثلين …

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