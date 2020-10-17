الصناعة تكشف عن توجّه للانفتاح على القطاع الخاص

2020/10/17 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن توجّه للانفتاح على القطاع الخاص لإنعاش الصناعة المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لدى وزارة الصناعة خطة ورؤية جادة لإعادة تنظيم وتطوير الشركات الصناعية التابعة لها".

وأضاف، أن "هناك خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة في عموم البلاد، ولتشغيل الأيدي العاملة وتوفير منتجات جديدة سواء بالإمكانيات الذاتية أو من خلال إبرام عقود الشراكة والاستثمار مع شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي".

وأشار الصافي إلى أن "الوزارة لديها توجّه خاص وجاد بالانفتاح نحو القطاع الخاص وجعله شريكا استراتيجيا للاستفادة من إمكانياته في تفعيل وإنعاش الصناعة العراقية".

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