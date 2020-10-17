السعودية وروسيا: مستعدون لمزيد من التنسيق للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة

2020/10/17 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، مع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي تنفيذ اتفاقات في إطار صفقة "أوبك+" هاتفياً.وقال الكرملين، اليوم السبت، إن بوتين أجري محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية …

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