بوصف عد وصفها بـ”الخاسرة” والمعتمدة على أموال الدولة.. الصناعة تعد بـ”إعادة تنظيم” شركاتها العامة

2020/10/17 | 17:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وعدت وزارة الصناعة والمعادن، بإعادة تنظيم وتطوير شركاتها ومشاركة القطاع الخاص والاستفادة منه، بالتزامن مع وصف الورقة البيضاء ووزير المالية الشركات العامة المملوكة للدولة بـ”الخاسرة” والمعتمدة على الدولة بتمويلها.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، إن “لدى وزارة الصناعة خطة ورؤية جادة لإعادة تنظيم وتطوير الشركات الصناعية التابعة لها”.

وأضاف، أن “هناك خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة في عموم البلاد، ولتشغيل الأيدي العاملة وتوفير منتجات جديدة سواء بالإمكانيات الذاتية أو من خلال إبرام عقود الشراكة والاستثمار مع شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي”.

وأشار الصافي إلى أن “الوزارة لديها توجّه خاص وجاد بالانفتاح نحو القطاع الخاص وجعله شريكا استراتيجيا للاستفادة من إمكانياته في تفعيل وإنعاش الصناعة العراقية”.

وكانت الورقة البيضاء قد وصفت الشركات العامة والمملوكة للدولة بـ”الخاسرة” مبينة انها تعتمد في تمويلها على الدولة ولاتحقق أي ارباح إلى الخزينة، فيما تضمنت الورقة البيضاء خفض دعم الدولة إلى 30% ضمن التوجه للاصلاح المالي.

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