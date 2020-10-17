حزب الحل يطالب الكاظمي بحماية التعددية والديمقراطية

2020/10/17 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..عّد حزب الحل عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد هذا اليوم عملية مدانة وتشكل تهديدا ” للعملية الديمقراطية في العراق” القائمة على التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي .وأكد بيان عن الحزب تلقت (المستقلة) نسخة منه أن تكرار ظاهرة حرق المقار والممتلكات العامة والخاصة ووسائل الإعلام وتكميم الأفواه دون أي إجراء […]

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