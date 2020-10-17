ديربي الميرسيسايد يحسم التعادل بين إيفرتون و ليفربول

2020/10/17 | 17:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -حسم التعادل (2-2) ديربي الميرسيسايد، الذي جمع بين إيفرتون وضيفه ليفربول، اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (3) ومحمد صلاح (72)، بينما أحرز لإيفرتون مايكل كين (19) وكالفيرت ليوين (81).وبهذه النتيجة، عزز إيفرتون موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما ارتقى […]

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