بيان شديد اللهجة من برزاني بعد إحراق أنصار الحشد لمقر حزب كردي في بغداد

2020/10/17 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، السبت، بقيام "فئة خارجة عن القانون" بإحراق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد.

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