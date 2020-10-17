العاصمة النمساوية تستيقظ على جريمة مروعة... ام قتلت بنتها الثلاث

2020/10/17 | 17:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أكدت شرطة العاصمة النمساوية فيينا أنها تحقق مع أم قتلت بناتها الثلاث في شقة.

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